للأسبوع الـ 36.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

تجددت، الليلة، الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء في (تل أبيب) وعشرات المواقع والبلدات، وذلك للأسبوع الـ 36 على التوالي.





وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستنظر من خلالها في الالتماسات المقدمة لإلغاء قانون ذريعة عدم المعقولية، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم.

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ونظمت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في 0تل أبيب)، ثم انطلقت مسيرة وصولا إلى منزل رئيس (الكنيست)، أمير أوحانا، الذي قال الأربعاء الماضي إن "المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس"، معتبرا أن "(إسرائيل) أمام مفترق طرق جديد وخطير، وأن "الكنيست" لن يقبل تقويض إرادته والدوس عليه".





وأغلق المتظاهرون في (تل أبيب) مسالك شارع "أيالون" باتجاه الجنوب، وفي الأثناء تعرض عدد من المتظاهرين للدهس.

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وقال منظمو الاحتجاجات إن "تهديدات مافيا الحكومة الإسرائيلية ورئيس الكنيست هي تدمير كامل لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات في (إسرائيل)، وتدل على وجود حكومة خطيرة وغير شرعية".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسة في (تل أبيب) تزامنا مع المظاهرة المركزية، بالإضافة إلى شوارع أخرى شهدت احتجاجات على إضعاف القضاء.

المصدر / فلسطين أون لاين