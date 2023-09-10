فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

للأسبوع الـ 36.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

"علقم": شركة "ميتا" متواطئة مع الاحتلال وتتجسس على المقاومين لصالحه

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الاثنين 11 سبتمبر

الأعياد اليهودية.. مرحلة خطيرة وتهويد علني للمسجد الأقصى

استشهاد الفتى ميلاد الراعي برصاص الاحتلال شمال الخليل

الأردن.. مهرجان للحركة الإسلامية بمخيم البقعة ضمن "أسبوع فلسطين الثقافي"

حماس تنعى الشهيد الراعي وتؤكد أن شعبنا سيواصل مواجهة الاحتلال

جبارين: الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى وحدهم في المواجهة مع السجان

أجهزة السلطة تعتدي على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة أبو ديس

6 عمليات إطلاق نارٍ استهدفت الاحتلال في الـ24 ساعة الأخيرة بالضفة الغربية

بالفيديو والصور للأسبوع الـ 36.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

10 سبتمبر 2023 . الساعة 01:31 بتوقيت القدس
...
تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

تجددت، الليلة، الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء في (تل أبيب) وعشرات المواقع والبلدات، وذلك للأسبوع الـ 36 على التوالي.

a222b773-33c8-4eb3-9b12-c36723d95e08.jpg
 

وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستنظر من خلالها في الالتماسات المقدمة لإلغاء قانون ذريعة عدم المعقولية، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم.

اقرأ أيضا: "نتنياهو" يطالب وزراء حكومته بتنسيق "اللقاءات السرية" مع مكتبه

ونظمت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في 0تل أبيب)، ثم انطلقت مسيرة وصولا إلى منزل رئيس (الكنيست)، أمير أوحانا، الذي قال الأربعاء الماضي إن "المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس"، معتبرا أن "(إسرائيل) أمام مفترق طرق جديد وخطير، وأن "الكنيست" لن يقبل تقويض إرادته والدوس عليه".

24e0d254-907f-42fe-9e64-20e35f079045.jpg
 

وأغلق المتظاهرون في (تل أبيب) مسالك شارع "أيالون" باتجاه الجنوب، وفي الأثناء تعرض عدد من المتظاهرين للدهس.

اقرأ أيضا: غانتس يدعو نتنياهو لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

وقال منظمو الاحتجاجات إن "تهديدات مافيا الحكومة الإسرائيلية ورئيس الكنيست هي تدمير كامل لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات في (إسرائيل)، وتدل على وجود حكومة خطيرة وغير شرعية".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسة في (تل أبيب) تزامنا مع المظاهرة المركزية، بالإضافة إلى شوارع أخرى شهدت احتجاجات على إضعاف القضاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تل أبيب #نتنياهو #احتجاجات #مظاهرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة