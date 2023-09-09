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مؤسسة حقوقية ترفض نصب خيام في صيدا لإيواء مهجري "عين الحلوة"

تعيد إلى الأذهان نكبة 48..

بالصور مؤسسة حقوقية ترفض نصب خيام في صيدا لإيواء مهجري "عين الحلوة"

09 سبتمبر 2023 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
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رفض مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، علي هويدي، قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، نصب خيام في ساحة الملعب البلدي، بمدينة صيدا، لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، النازحين من مخيم عين الحلوة.

وقال هويدي، في لوكالة "قدس برس" مساء اليوم السبت، إن الرفض سببه، أن مشهد الخيم، يعيد إلى ذاكرة الفلسطينيين النكبة واللجوء والتهجير، والمعاناة التي مروا بها عام 1948، حيث أقاموا في تلك الخيام لسنوات.

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ولفت إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فتحت مدرسة "نابلس"، لإيواء المهجرين من المخيم، مطالبا بالتنسيق بين الصليب الأحمر والأونروا، على توفير الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، الموجودين داخل مدارس الأخيرة.

وقال هويدي، إن "الأونروا" وعدت بفتح مدارس أخرى، لإيواء مزيد من اللاجئين المهجرين، إذا اكتفت مدرسة نابلس بالعدد المطلوب.

واستدرك بالقول: "لا أبعاد سياسية لنصب هذه الخيم، إنما سوء تقدير في عملية التخطيط والتنفيذ" مشيراً إلى أن المكان الوحيد الذي من الممكن أن يلجأ إليه الفلسطيني، هو مدارس وكالة "الأونروا"، إلى أن تهدأ الأمور، ويعود إلى بيته في المخيم.

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وقتل ستة أشخاص، وأصيب أكثر من 30 بتجدد الاشتباكات، اليوم السبت، بمخيم "عين الحلوة" وسط حركة نزوح واسعة للأهالي.

وانتهى مساء اليوم اجتماع "هيئة العمل المشترك الفلسطيني"، بالاتفاق الحاسم على وقف إطلاق النار في المخيم فوراً، لكن قرارات وقف الإطلاق لم تصمد أكثر من مرة.

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المصدر / قدس برس
#لبنان #مخيم عين الحلوة #اشتباكات عين الحلوة

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