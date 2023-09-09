أجهزة السلطة تعتدي على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة أبو ديس

اعتدت أجهزة أمن السلطة اليوم السبت، على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس، وذلك خلال مؤتمر صحفي ضد الاعتقال السياسي لمنسق الكتلة مهند قفيشة.

وهاجمت أجهزة السلطة وبلباس مدني طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة القدس، خلال المؤتمر الصحفي الرافض للاعتقال السياسي واختطاف السلطة لمنسق الكتلة الإسلامية مهند قفيشة.

ورفضت إدارة جامعة القدس أبو ديس تنظيم الفعالية الاحتجاجية داخل أسوار الجامعة، ما اضطر الطلبة لعقدها عند بوابة الجامعة.

وفور بدأ المؤتمر الصحفي، هاجمت عناصر السلطة وبلباس مدني الطلبة واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

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وكانت الكتل الطلابية في جامعة القدس دعت للإفراج الفوري عن الطالب بكلية المهنة الصحية مهند قفيشة، مشيرة إلى أنها ستنظم مؤتمراً صحفياً الساعة الواحدة ظهراً، ضد اعتقال قفيشة.

واعتقلت أجهزة السلطة في الخليل منسق الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس مهند قفيشة، قبل 4 أيام، وذلك بعد مداهمة منزله عدة مرات.

وقال المتحدث باسم الكتلة الإسلامية في جامعة أبو ديس، محمد كسواني إن الهجمة على الشعب الفلسطيني تزدادُ شراسةً من الاحتلال، ويجب علينا أن نتكاتف من أجل الوحدة ومقاومة الاحتلال، إلا أن أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق الطلبة والنشطاء.

وما زالت أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق النشطاء وطلبة الجامعات والمقاومين والأسرى المحررين في سجونها، وتعرضهم للتعذيب والتحقيق القاسيين، ضاربة بعرض الحائط كافة المناشدات الشعبية والفصائلية والحقوقية الداعية لإنهاء الاعتقال السياسي.