وقفة أمام جامعة القدس أبو ديس احتجاجاً على ملاحقة أجهزة السلطة للطلاب

نظمت الكتل الطلابية في جامعة القدس- أبو ديس، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام الجامعة، رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.

وشاركت كتل طلابية عدة بينها الكتلة الإسلامية في الوقفة الاحتجاجية، المنددة باعتقال أجهزة أمن السلطة للطالب رفيق قبج.

وأعلنت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت، إغلاق حرم الجامعة بشكل كامل اعتباراً من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل، رفضاً لاستمرار الاعتقالات السياسية بحق الطلبة.



وتختطف أجهزة السلطة عدداً من طلبة جامعة بيرزيت، وأبرزهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن والمعتقل لليوم السادس على التوالي، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح والمختطف لليوم الحادي عشر على التوالي.

كما وتعتقل أجهزة السلطة الطالب بجامعة بيرزيت فوزي أبو كويك منذ 4 أيام، ورئيس مجلس الطلبة السابق عمر كسواني والمختطف منذ 3 أيام.

واحتجاجاً على ذلك، يواصل عدد من كوادر الكتلة الإسلامية وطلبة جامعة بيرزيت، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، فيما يعتصم عدد من الطلبة داخل أسوار الجامعة منذ 7 أيام، رفضاً للاعتقال السياسي بحق زملائهم.

بدورها، طالبت حركة "حماس" بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، من مقاومين ونشطاء العمل النقابي والطلابي، والسعي لتطبيب جراح ذوي المعتقلين قبيل عيد الأضحى المبارك.

وشددت الحركة على أن استمرار قمع الحريات وملاحقة المواطنين والاعتقالات التعسفية وغير القانونية، فضلا عن سياسة التعذيب الممنهج في سجون السلطة، لن تساهم إلا في تقويض السلم المجتمعي خدمة للاحتلال الصهيوني، ولا تخدم تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

ودعت كل القوى والفعاليات الوطنية والحقوقية والأهلية، لاتخاذ دور فعال أكبر للضغط على السلطة لإنهاء جريمة الاعتقال السياسي والتعذيب في السجون.











المصدر / فلسطين أون لاين