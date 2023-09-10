10 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1940 الطائرات الألمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة، في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة في أثناء الحرب العالمية الثانية.

الطائرات الألمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة، في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة في أثناء الحرب العالمية الثانية. 1996 كمن مجاهدون من كتائب القسام في بيت لحم جنوب الضفة الغربية لسيارة يقودها جندي إسرائيلي، وأسفر الهجوم عن انقلاب السيارة، فيما زعم العدو إصابة الجندي بجروح.

كمن مجاهدون من كتائب القسام في بيت لحم جنوب الضفة الغربية لسيارة يقودها جندي إسرائيلي، وأسفر الهجوم عن انقلاب السيارة، فيما زعم العدو إصابة الجندي بجروح. 1998 استشهاد القائد القسامي عادل أحمد عوض الله وشقيقه القسامي عماد أحمد عوض الله من مدينة البيرة بعد محاصرة قوات الاحتلال للمكان الذي تواجدا فيه قرب الخليل، وبالتنسيق الأمني مع أجهزة السلطة.

استشهاد القائد القسامي عادل أحمد عوض الله وشقيقه القسامي عماد أحمد عوض الله من مدينة البيرة بعد محاصرة قوات الاحتلال للمكان الذي تواجدا فيه قرب الخليل، وبالتنسيق الأمني مع أجهزة السلطة. 1999 الاحتلال ينقل السيطرة على 7% من أراضي الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.

الاحتلال ينقل السيطرة على 7% من أراضي الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية. 2003 نجاه عضو القيادة السياسية لحركة حماس محمود الزهار من محاولة اغتيال بعد قصف منزله في غزة واستشهاد نجله البكر خالد (25 عامًا).

نجاه عضو القيادة السياسية لحركة حماس محمود الزهار من محاولة اغتيال بعد قصف منزله في غزة واستشهاد نجله البكر خالد (25 عامًا). 2005 بدأ 750 جنديًا مصريًا من أفراد حرس الحدود بالانتشار بمحاذاة الشريط الحدودي البالغ طوله 14 كيلومتراً بين قطاع غزة ومصر؛ وذلك بموجب اتفاق وُقّع بين السلطات المصرية و(إسرائيل) في إطار الترتيبات للانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

بدأ 750 جنديًا مصريًا من أفراد حرس الحدود بالانتشار بمحاذاة الشريط الحدودي البالغ طوله 14 كيلومتراً بين قطاع غزة ومصر؛ وذلك بموجب اتفاق وُقّع بين السلطات المصرية و(إسرائيل) في إطار الترتيبات للانسحاب الإسرائيلي من القطاع. 2015 وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون يكشف أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعرف هوية المتطرفين اليمينيين الذين قتلوا أبناء عائلة دوابشة الثلاثة في قرية دوما، ولكنها تكتفي باعتقالهم إداريًا دون تقديمهم للمحاكمة.

وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون يكشف أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعرف هوية المتطرفين اليمينيين الذين قتلوا أبناء عائلة دوابشة الثلاثة في قرية دوما، ولكنها تكتفي باعتقالهم إداريًا دون تقديمهم للمحاكمة. 2019 تمكّنت كتائب القسام من السيطرة على حوامة إسرائيلية مُسيّرة شرق رفح كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة وتحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازًا معدًا لتنفيذ المهمة حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها.

المصدر / فلسطين أون لاين