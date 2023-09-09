الضفة.. "السلطة" تواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين والنشطاء والطلبة الجامعيين، إلى جانب الأسرى المحررين والمطاردين لدى الاحتلال الإسرائيلي على خلفية عملهم المقاوم.

وأطلقت أجهزة السلطة الليلة الماضية، النار بشكل عشوائي خلال انسحابها من بلدة قباطية قضاء جنين شمال الضفة، عقب مداهمات واسعة وحملات أمنية تستهدف المواطنين.

وفي السياق، يواصل أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس اعتصامهم داخل أسوار الجامعة، لليوم الـ11 على التوالي، رفضاً للاعتقال السياسي.

بدورها، نصبت أجهزة أمن السلطة عدداً من الحواجز العسكرية على مداخل طولكرم، وقامت بتفتيش سيارات المارة، بحثاً عن مطاردين للاحتلال.

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وكما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالبين في جامعة بيرزيت معتصم عرمان وأسامة عمر من رام الله، لليوم الثاني على التوالي، فيما تعتقل الشاب عز الدين عودة من طولكرم منذ 4 أيام.

ويواصل وقائي السلطة اعتقال الطالب في كلية الفنون بجامعة النجاح عبد القادر قطناني، لليوم الـ4 على التوالي.

وأيضاً؛ طالت الاعتقالات السياسية الصحفي حاتم حمدان من مدينة البيرة، والمعتقل منذ 4 أيام لدى مخابرات السلطة، إلى جانب اعتقال منسق الكتلة الإسلامية في جامعة القدس والطالب بكلية المهن الصحية مهند قفيشة.

وتعتقل مخابرات السلطة الطالب بجامعة النجاح ببيرزيت يوسف حلايقة لليوم الرابع على التوالي، والشاب إسلام أبو خرج نجل الأسير عثمان أبو خرج من جنين لليوم الـ4 على التوالي.

ويواصل الصحفي جراح خلف إضرابه عن الطعام، رفضاً لاعتقاله لدى استخبارات السلطة في جنين، لليوم السادس على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطارد مصعب اشتية، لليوم الـ356 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين