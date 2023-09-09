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رغم مرور 23 عاماً

شهيد برام الله متأثّراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال "انتفاضة الأقصى"

09 سبتمبر 2023 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
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تشييع شهيد فلسطيني- أرشيف

ارتقى شهيد فلسطيني من رام الله، صباح اليوم السبت، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى، قبل 20 عاماً.

واستُشهد الفلسطيني أحمد رباح فواقة من دورا القرع شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك متأثراً بجراح أصيب بها قبل 23 عاماً، وفقد جرَّاءها قدمه ويده.

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وبلغ إجمالي شهداء انتفاضة الأقصى التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر لعام 2000، أكثر من أربعة آلاف شهيد، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، حيث استُشهد خلال الانتفاضة أكثر من 800 طالباً من طلبة المدارس والكليات، إلى جانب تحويل العديد من المدارس إلى ثكنات عسكرية من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودمَّرت آليات الاحتلال العسكرية المئات من المنازل والمنشآت المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها ما تمَّ هدمه بشكل كلي وآخر بشكلٍ جزئي.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #انتفاضة الأقصى #رصاص الاحتلال #شهيد برام الله

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