"مصادر فلسطينية": توقف إطلاق النار في مخيم "عين الحلوة" جنوب لبنان

أفادت مصار فلسطينية "بوقفت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان)، مساء اليوم الجمعة، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، حيث يسود الهدوء التام كافة أرجائه".

وذكرت المصادر ذاتها، أن "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد جهود حثيثة بذلها مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، سهيل حرب، الذي عقد اجتماعا مع قيادتي حركة (فتح) و(حماس) في ثكنة (محمد زغيب) العسكرية".

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يذكر أن اشتباكات عنيفة، اندلعت مساء أمس الخميس، في المخيم، وسط حركة نزوح واسعة.

وكانت اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين في المخيم، قبل شهر، أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وجرح أكثر من 60 آخرين، واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم إلى الفرار من منازلهم.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين