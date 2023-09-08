تنويه من كهرباء غزة للمواطنين بشأن خلل طارئ

أصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الجمعة، تنويهًا مهمًا للمواطنين، بشأن وجود خلل طارئ خارج عن إرادتها أدى إلى تعطّل في منظومة اتصال مركز الاستعلامات عبر الرقم 133.

ونوهت في بيانها، إلى أن خلل مفاجئ في قنوات الاتصال أدى إلى توقف لمدة ثلث ساعة تقريبا في منظومة اتصال مركز الاستعلامات عبر الرقم 133، من الساعة (15:00- 15:25)، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية استقبال اتصالات المواطنين عبر رقم الطوارئ.

وأشارت إلى أن تزامن مع عملية تبديل الأحمال في المناطق وحاجة بعض المواطنين للاستفسار أو طلب الخدمة، منوهة إلى أن مهندسي الدعم في إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة تمكنوا من إعادة الخدمة مجددا، وجار العمل حاليا على استكشاف مسببات العطل.

وفي ختام البيان، تقدمت الشركة بالاعتذار عن هذا الخلل الطارئ، مؤكدة على أنه كان خارجًا عن إرادتها.

المصدر / فلسطين أون لاين