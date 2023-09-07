"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" تطالب بوقف إطلاق النار بـ"عين الحلوة"

دعت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان" (تجمع حزبي فصائلي وإسلامي) إلى وقف اطلاق النار في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بصيدا، جنوبي لبنان.

وطالبت الهيئة، في بيان مقتضب، مساء الخميس، إلى وقف إطلاق النار، لتتمكن "القوة الامنية الفلسطينية المشتركة"، والتي تضم كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، من القيام بواجباتها، وتنفيذ ما أوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان.

يذكر أن اشتباكات عنيفة، اندلعت مساء الخميس، في مخيم "عين الحلوة"، وسط حركة نزوح واسعة، بعد شهر من توقف اشتباكات، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

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المصدر / فلسطين أون لاين