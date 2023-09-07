منذ بداية العام.. 11 قتيلًا إسرائيليًّا في 9 عمليات فدائية بالقدس

أحصى مركز معلومات فلسطين "معطى" 9 عمليات نوعية أوقعت خسائر بشرية بصفوف الاحتلال في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7-9-2023، أسفرت عن 11 قتيلًا إسرائيليًّا وإصابة 35 آخرين.

ففي 27/1 نفذ الشهيد خيري علقم عملية إطلاق نار في مستوطنة "بني يعقوب" في القدس المحتلة، أسفرت عن 7 قتلى و12 إصابة، ردًّا على مجزرة الاحتلال في جنين.

عملية النبي صموئيل

وبعد حوالي أسبوعين في 10/2، قام الشهيد خالد قراقع بتنفيذ عملية دهس عند مفترق "النبي صموئيل"، أسفرت عن 3 قتلى و6 إصابات.

وبعد يومين فقط في 13/2، قُتل جندي إسرائيلي برصاص جندي آخر بعد عملية طعن نفذها الأسير الفتى محمد الزلباني عند حاجز شعفاط.

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ونفذ الأسير أسامة حماد عملية إطلاق نار في 6/4، أدَّت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، كما نفذ الأسير الفتى إبراهيم زمر عملية إطلاق نار في 18/4، أسفرت عن إصابتين في صفوف الاحتلال.

وفي الرابع والعشرين من إبريل، نفذ الشهيد حاتم أبو نجمة عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين.

أسرى ثلاثة

وبتاريخ 20/7، نفذ الأسرى الثلاثة يزن وإبراهيم ومحمد عبيات وهم من بيت لحم، عملية طعن في القدس المحتلة، وأدَّت لإصابة مستوطن.

وقام الشهيد خالد زعانين بتنفيذ عملية طعن قرب باب العامود وسط القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة إسرائيلي.

ووقعت آخر عملية بطولية يوم أمس 6/9، نفذها الأسير الفتى باسل لافي مستخدمًا "ساطورًا" طعن فيه ثلاثة مستوطنين عند باب الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين