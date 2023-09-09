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9 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

09 سبتمبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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9 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1938 اندلاع معركة بئر السبع بين قوات الانتداب البريطاني والمجاهدين العرب في فلسطين، غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف البريطانيين.
  • 1940 الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة (تل أبيب) اليهودية في فلسطين إيان الحرب العالمية الثانية وتقتل 117 شخصًا:
  • 1973 كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان العبري.
  • 1976 انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على عد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.
  • 2001 فجر القسامي محمد حبيشة من قرية أبو سنان المحتلة عام 48 نفسه قرب محطة القطارات بمدينة نهاريا المغتصبة الواقعة بين عكا والحدود اللبنانية، ما أسفر عن مقتل 6 صهاينة وإصابة آخرين.
  • 2001 عملية استشهادية لسرايا القدس في بيت ليد المحتلة عام 1948 ضد حافلة صهيونية.
  • 2003 نفذ القساميان رامز أبو سليم وإيهاب أبو سليم من رام الله هجومين استشهاديين في الرملة والقدس وأسفر عن مقتل 16 صهيونيًا وأصيب حوالي 70 آخرين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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