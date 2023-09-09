9 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1938 اندلاع معركة بئر السبع بين قوات الانتداب البريطاني والمجاهدين العرب في فلسطين، غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف البريطانيين.

اندلاع معركة بئر السبع بين قوات الانتداب البريطاني والمجاهدين العرب في فلسطين، غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف البريطانيين. 1940 الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة (تل أبيب) اليهودية في فلسطين إيان الحرب العالمية الثانية وتقتل 117 شخصًا:

الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة (تل أبيب) اليهودية في فلسطين إيان الحرب العالمية الثانية وتقتل 117 شخصًا: 1973 كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان العبري.

كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان العبري. 1976 انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على عد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.

انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على عد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني. 2001 فجر القسامي محمد حبيشة من قرية أبو سنان المحتلة عام 48 نفسه قرب محطة القطارات بمدينة نهاريا المغتصبة الواقعة بين عكا والحدود اللبنانية، ما أسفر عن مقتل 6 صهاينة وإصابة آخرين.

فجر القسامي محمد حبيشة من قرية أبو سنان المحتلة عام 48 نفسه قرب محطة القطارات بمدينة نهاريا المغتصبة الواقعة بين عكا والحدود اللبنانية، ما أسفر عن مقتل 6 صهاينة وإصابة آخرين. 2001 عملية استشهادية لسرايا القدس في بيت ليد المحتلة عام 1948 ضد حافلة صهيونية.

عملية استشهادية لسرايا القدس في بيت ليد المحتلة عام 1948 ضد حافلة صهيونية. 2003 نفذ القساميان رامز أبو سليم وإيهاب أبو سليم من رام الله هجومين استشهاديين في الرملة والقدس وأسفر عن مقتل 16 صهيونيًا وأصيب حوالي 70 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين