9 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1938 اندلاع معركة بئر السبع بين قوات الانتداب البريطاني والمجاهدين العرب في فلسطين، غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف البريطانيين.
- 1940 الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة (تل أبيب) اليهودية في فلسطين إيان الحرب العالمية الثانية وتقتل 117 شخصًا:
- 1973 كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان العبري.
- 1976 انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على عد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.
- 2001 فجر القسامي محمد حبيشة من قرية أبو سنان المحتلة عام 48 نفسه قرب محطة القطارات بمدينة نهاريا المغتصبة الواقعة بين عكا والحدود اللبنانية، ما أسفر عن مقتل 6 صهاينة وإصابة آخرين.
- 2001 عملية استشهادية لسرايا القدس في بيت ليد المحتلة عام 1948 ضد حافلة صهيونية.
- 2003 نفذ القساميان رامز أبو سليم وإيهاب أبو سليم من رام الله هجومين استشهاديين في الرملة والقدس وأسفر عن مقتل 16 صهيونيًا وأصيب حوالي 70 آخرين.
المصدر / فلسطين أون لاين