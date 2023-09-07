مستوطنون متطرّفون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدَّدة

اقتحم مستوطنون متطرّفون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من عناصر أمن وشرطة الاحتلال.

ووصل المستوطنون المقتحمون عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، فيما قاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد والجزء الشرقي منه.

وأدَّى بعض المقتحمين طقوسًا تلمودية، فيما نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين عملية الاقتحام.

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ويوم أمس اقتحم المستوطنون بقيادة الحاخام المتطرف ايهودا غليك، المسجد بحماية مشدَّدة.

وتتجهّز جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد التوراتية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

ويحتفل المستوطنون بـعيد "رأس السنة العبرية" في الخامس عشر من سبتمبر الحالي ويستمرُ ليومين، حيث يتم التجهيز لاقتحامات كبيرة من المستوطنين وقادة الاحتلال للمسجد الأقصى والبلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين