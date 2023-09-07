سقوط حطام طائرة مسيرة روسية داخل رومانيا

أعلن أنجيل تيلفار وزير الدفاع الروماني، عن سقوط أجزاء من طائرة مسيرة روسية على أراضي بلاده.

وكانت كييف قد أعلنت يوم الإثنين انفجار طائرات مسيرة روسية في أراض رومانية، ولكن بوخارست نفت ذلك تماما آنذاك.

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وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في وقت سابق اليوم، إن ضربات جوية روسية وقعت على بعد أقل من كيلومتر من حدود بلاده مع أوكرانيا الثلاثاء، وسط هجمات مكثفة على ميناء إسماعيل الأوكراني.

وأضاف يوهانيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، قائلا: "أخبرني وزير الدفاع أننا تعرضنا لهجمات اليوم فقط وتحققنا من أنها على بعد 800 متر من حدودنا".

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ومنذ انسحاب موسكو في يوليو من اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية بالبحر الأسود، قصفت روسيا مرارا موانئ أوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من رومانيا.

المصدر / وكالات