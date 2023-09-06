الفدائي يخسر أمام عُمان في مباراة تجريبية

غزة/ وائل الحلبي:

سقط المنتخب الوطني في فخ الخسارة مجددا في مباراته التجريبية أمام منتخب عُمان بهدف مقابل اثنين، والتي جمعتهما في العاصمة العُمانية مسقط تحضيرا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتعد هذه الخسارة الثانية للفدائي في مبارياته التجريبية بعدما خسر من الصين في شهر يونيو الماضي، ومن المقرر أن يغادر لمواجهة منتخب فيتنام يوم الاثنين القادم في مباراة تجريبية جديدة.

المنتخب الوطني دخل بشكل قوي مع بداية اللقاء وتمكن من التقدم عبر محمود أبو وردة الذي استفاد من عرضية تامر صيام الذي انطلق بالكرة وأرسلها زاحفة ليحولها أبو وردة في الشباك (4)، لكن مسجل الهدف عانى من الإصابة بعد اصطدامه بالقائم واضطر للخروج ودخل جوناثان زوريلا بدلا منه.





تراجع الوطني بشكل غير مبرر إلى مناطقه الدفاعية ومنح أصحاب الأرض القدرة على الوصول لمرمى الفدائي، وتألق الحارس رامي حمادة في التصدي لكرة من تسديدة قوية لمحسن الغساني، قبل أن ينجح عمر المالكي من تعديل النتيجة بعدما وضع كرة رأسية قوية في المرمى (20).

استمرت أفضلية أصحاب الأرض وكاد عبد الرحمن المشرقي أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني من خطأ مشترك بين الدفاع والحارس حمادة، لكن الكرة مرت بجانب القائم بقليل.





محاولات منتخب عُمان تركزت على استغلال الثغرة في الجهة اليسرى للفدائي، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء أثر عرقلة مهاجمه جميل الحمدي داخل الصندوق، ونجح محسن الغساني في ترجمتها للهدف الثاني (35).

حاول الفدائي الرد على التأخر بالنتيجة ووصلت الكرة إلى صالح شحادة الذي وضعها ضعيفة في أحضان الحارس، وأنقذ رامي حمادة مرمى الوطني من هدف ثالث بالتصدي لانفراد الغساني بعدما تبادل الكرة بشكل رائع مع زميله، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب عُمان بهدفين مقابل هدف.

مع بداية الشوط الثاني اندفع المنتخب الوطني بحثا عن التعديل، لكن غابت الخطورة على مرمى المنتخب العُماني في ظل صعوبة اختراق الدفاعات.





لاحت الفرصة أمام صالح شحادة الذي سدد كرة ضعيفة بجانب المرمى بقليل، حاول المدرب التونسي مكرم دبوب اغلاق الثغرات في دفاع الفدائي وأجرى عدة تبديلات إلى جانب تنشيط الجانب الهجومي.

محاولات المنتخب الوطني افتقدت للتركيز وسط غياب واضح للانسجام بين اللاعبين في ظل وجود عدد من اللاعبين الجدد في صفوفه، وحاول أصحاب الأرض الرد من خلال تسديدة البديل مصعب المعمري التي مرت فوق المرمى بقليل.

اللحظات الأخيرة من المباراة كادت أن تشهد هدف التعادل من تسديدة البديل علي أبو ألفا التي تصدى لها الحارس وتابعها صالح شحادة لكن الحارس حولها إلى ركنية، لينتهي اللقاء بفوز منتخب عُمان بهدفين مقابل هدف لمنتخبنا الوطني.



