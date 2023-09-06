غانتس يدعو نتنياهو لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس، إن على بنيامين نتنياهو حل "الكنيست" (البرلمان) تمهيدا للتوجه لانتخابات مبكرة تنهي أزمة التعديلات القضائية.

تصريحات غانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، نشرها على منصة "إكس" مساء الثلاثاء، بعد حديث عن مفاوضات بين فريق لصيق من نتنياهو وآخر قريب من غانتس حول تفاهمات بشأن تعليق تشريعات "الإصلاح القضائي".

والإثنين، صحيفة قالت "هآرتس" العبرية إنه "وفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل التسوية المحتملة، سيوافق الجانبان على تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهراً".

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وأضافت الصحيفة، أنه "تم تقديم تفاصيل الاقتراح إلى غانتس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتقول مصادر في مقر إقامة الرئيس (الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ) إن نتنياهو أبدى استعدادًا للتسوية".

وقال غانتس: "ثبت أن (إسرائيل) تم الاستيلاء عليها من قبل المتطرفين، بينما صمت المعتدلون في الائتلاف (الحكومة)، وأدعو قادة الائتلاف إلى إسماع أصواتهم وفرض مواقفهم. أقول لناخبي الائتلاف: انظروا إلى أي هاوية يجرونكم".

وأضاف: "هذه الحكومة لا تصلح لإدارة دولة، على نتنياهو أن يحل (الكنيست)، وعلى (إسرائيل) أن تذهب إلى انتخابات تسمح باندماج المجتمع".

ومع ذلك أبقى غانتس الباب مفتوحا أمام التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية، داعيا من أسماهم بـ"المعتدلين في الحكومة" إلى إعلاء صوتهم لصالح التسوية.

المصدر / وكالات