المعلمون والأطباء بالضفة يصعّدون من خطواتهم تجاه حكومة اشتية

نفذ المعلمون اليوم الأربعاء، إضرابًا جزئيًّا في الضفة الغربية، في حين أغلق الأطباء أقسام الطوارئ، ضمن حراك نقابي ضد حكومة اشتية.

ونفذ المعلمون اعتصامات أمام مديريات التعليم في الضفة الغربية، في حين أكد حرك المعلمين الموحد، أن عشرات المدارس استجابت للإضراب.

وأمس دعا حراك المعلمين الموحد، إلى الاعتصام اليوم أمام مديريات التعليم؛ تضامنًا مع المعلمين المنقولين والموقوفين عن العمل تعسفيا، واحتجاجًا على الراتب المنقوص للموظفين وتجاهل المستحقات المالية المتأخرة التي تزيد كل شهر.

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وقال الحراك في بيان له، إن الإضراب سيبدأ أمام مديريات وزارة التربية والتعليم في كل محافظة الساعة 11 ونصف صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وبناء عليه تكون مغادرة المدارس سيكون الساعة 11 صباحاً.

وأوقفت وزارة التربية والتعليم، عشرات المعلمين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الفعاليات الاحتجاجية الأخيرة.

وقال الناشط في "حراك المعلمين" يوسف اجحا: إنّه تبلّغ بقرار وقفه عن العمل أثناء توجهه إلى المدرسة، صباح اليوم الأربعاء، حيث تسلّم كتابًا من مديرية التعليم في بيت لحم بهذا الشأن.

وأكد اجحا، أنّ قرار إيقافه عن العمل، جاء بسبب نشاطه في الحراك وحديثه المتكرر لوسائل الإعلام عن إضراب المعلمين وفعاليتهم؛ وليس بسبب احتجاجه على نقله من مدرسته كبقية زملائه”.

والمعلم اجحا هو من بين أكثر من 100 معلم طالتهم القرارات العقابية.

حراك الأطباء

في السياق، شهدت أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، منذ ساعات صباح الأربعاء، إضرابا بدعوة من نقابة الأطباء، رفضا للتشهير وتهديد الأطباء.

وأعلنت نقابة الأطباء إغلاق الطوارئ في جميع المستشفيات، وعدم إدخال حالات جديدة، وعدم التوجه لمديريات الصحة الأولية رفضا للتشهير وتهديد الأطباء.

واتخذ مجلس نقابة الأطباء، مساء الثلاثاء، سلسلة قرارات أبرزها إغلاق الطوارئ بالكامل وعدم إدخال أي حالات جديدة.

وقالت النقابة الأطباء في بيان لها: إن هذا القرار يأتي استكمالاً لخطواتها الاحتجاجية على ما وصف بـ “تشهير” مسؤول بارز في الوزارة بأطباء الجراحة.

وأكدت أنه في حال عدم محاسبة المسؤولين عن التشهير والتهديد، فإنه بدءًا من يوم الأحد المقبل سيتم وقف التوجه لكل المستشفيات، مطالبة الحكومة ووزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين