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فوائد مدهشة لقشر البيض على صحة الإنسان!

05 سبتمبر 2023 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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فوائد مدهشة لقشر البيض على صحة الإنسان!

يحتوي قشر البيض على عناصر معدنية مهمة تجعله مفيدا في الوقاية من هشاشة العظام.

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وتقول الدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية الروسية موضحة: "يحتوي قشر البيض على عناصر الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم بحالة عضوية، ما يسهل امتصاصها. أي أن قشر البيض مفيد للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام. لأنه مع التقدم بالعمر وخاصة النساء يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام. لذلك يجب إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي باستمرار من أجل الحفاظ على متانة العظام ومنع حدوث الكسور".

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ومن جانب آخر، حذرت الطبيبة من خطر وجود بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية في قشر البيض، لذلك يجب غسله جيدا وتجفيفه وتسخينه في الفرن ومن ثم طحنه قبل استخدامه، كما يمكن إضافة عصير الليمون إلى قشر البيض وتناول ملعقة شاي في اليوم.

المصدر / وكالات
#هشاشة العظام #صحة الإنسان #قشر البيض

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