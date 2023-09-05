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الفصائل: الاعتداء على حرائر شعبنا تصعيد خطير سيدفع الاحتلال ثمنه

05 سبتمبر 2023 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء على حرائر شعبنا عدوان سافر وتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء وسيدفع الاحتلال ثمنه.

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وأشارت الفصائل في بيانها، إلى أن هذه الجريمة النكراء تعكس فاشية وسادية الاحتلال، وهي ثمرة للتنسيق الأمني والتطبيع العربي المخزي مع الاحتلال.

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ودعت الشباب الثائر في الضفة الباسلة للانتفاض وتصعيد المقاومة والعمليات البطولية والنوعية للرد على عدوان الاحتلال والثأر لحرائر شعبنا المجاهد، ليعلم الاحتلال وجيشه وحكومته أن اليد التي ستمتد على نساء شعبنا ستقطع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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