اتحاد خانيونس يخاطب الرجوب لتأجيل مبارياته

غزة/ وائل الحلبي:

وجه نادي اتحاد خانيونس طلبا جديدا لاتحاد كرة القدم لتأجيل مبارياته في الجولتين الرابعة والخامسة وترحيلهما لحين عودة لاعبيه من مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة ودورة الألعاب الآسيوية.

وقدم اتحاد خانيونس خطابا إلى جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم لإعادة النظر في جدول مباريات الفريق بالدوري الممتاز، خاصة وأن البطولة سيتم استئنافها منتصف سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يواصل اللاعبين تواجدهم مع المنتخب الأولمبي حتى نهاية مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية، حيث تضم قائمة الأولمبي الثنائي خالد النبريص وأحمد كُلاب وهما من أبرز لاعبي اتحاد خانيونس، الذي يعول عليهم بشكل كبير للمنافسة على لقبي الدوري الممتاز وكأس غزة.

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وكان اتحاد كرة القدم أعلن جدول مباريات الجولتين الرابعة والخامسة، ومن المقرر أن يتم استئناف الدوري الممتاز بداية من يوم 15/9 الأمر الذي دفع اتحاد خانيونس لمخاطبة رئيس الاتحاد لإعادة النظر في جدول مباريات الفريق.

وشرح اتحاد خانيونس في خطابه للرجوب أنه رفقة خدمات رفح طلبا من الاتحاد ترحيل مبارياتهما في الجولتين الرابعة والخامسة لنهاية الدوري، قبل أن يعلن الاتحاد تأجيل مباريات الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري الممتاز حتى منتصف الشهر، في الوقت الذي سيعود فيه اللاعبين إلى غزة بداية شهر أكتوبر القادم.