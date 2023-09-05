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أبو زهري: زيارة رئيس مجلس المستشارين في المغرب للاحتلال "طعنة للقدس"

05 سبتمبر 2023 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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سامي أبو زهري

قال عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج سامي أبو زهري: إن "زيارة رئيس مجلس المستشارين في المغرب لدولة الاحتلال طعنة لقضية القدس".

وقال أبو زهري في تصريح مقتضب عبر حسابه على "إكس"، اليوم الثلاثاء: نؤكد على "رفضنا لزيارة رئيس مجلس المستشارين في المغرب للاحتلال، وهي تمثل إمعاناً في التطبيع والحميمية معه، وتحدياً واستفزازاً لشعبنا، ودعماً للاحتلال وشرعنة لجرائمه، وطعنة لقضية القدس التي تتعرَّض يوميّاً للتدنيس والاقتحامات".

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وكما دعا القيادي في الحركة إلى إلغاء هذه الزيارة غير المرحب بها.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس مجلس المستشارين بالمغرب "الغرفة الثانية بالبرلمان"، النعم ميارة، سيزور دولة الاحتلال على رأس وفد برلماني الخميس المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #المغرب #سامي أبو زهري #التطبيع المغربي

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