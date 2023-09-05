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والد منفذ عملية ديزنغوف

الاحتلال يحوّل الأسير القيادي صلاح الخواجا إلى الاعتقال الإداري لـ4 أشهر

05 سبتمبر 2023 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس صلاح الخواجا

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا من بلدة نعلين غرب رام الله إلى السجن الإداري لمدة 4 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيادي خواجا في 25 أغسطس الماضي، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته في بلدة نعلين.

والقيادي خواجا هو والد الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا، منفذ عملية ديزنغوف البطولية في تل أبيب مارس الماضي.

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وفجرت قوات الاحتلال بتاريخ 26 مايو – أيار من العام الجاري، منزل عائلة منفذ عملية "ديزنغوف" البطولية الشهيد القسامي معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله.

وأكد القيادي "الخواجا" في حينه على أن الاحتلال لن يجعلنا نحيد عن طريق الجهاد والمقاومة الذي ترعرعنا عليه، وأن إرهاب الاحتلال لن يثني ولن يجدي نفعًا مع قوة الشعب الفلسطيني، بل سيكون وبالا عليه.

والشهيد معتز الخواجا من بلدة نعلين غرب رام الله، هو منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في 9 مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.
 
ونفذ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا العملية، بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

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والقسامي الخواجا يبلغ من العمر (23 عاما)، وهو أسير محرر اعتقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عاما، وحكم بالسجن لمدة 22 شهرا وغرامة مالية قدرت بـ4 آلاف شيقل.
 
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشهيد الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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