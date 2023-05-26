والد الشهيد معتز الخواجا: إرهاب الاحتلال لن يثنينا عن طريق المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس صلاح الخواجا، والد الشهيد القسامي معتز الخواجا، على أن الاحتلال لن يجعلنا نحيد عن طريق الجهاد والمقاومة الذي ترعرعنا عليه.

وقال الخواجا إن إرهاب الاحتلال لن يثني ولن يجدي نفعًا مع قوة الشعب الفلسطيني، بل سيكون وبالا عليه.

وأضاف أن الاحتلال أراد بهدم بيتنا قتل الذكريات التي تجمعنا بابننا الشهيد معتز، لكنهم جهلوا أنها ستزهر من جديد بصمودنا وبقائنا على العهد والوعد.

وتابع: "لن أتأسف على هدم بيتي وأنا ابني الشهيد البطل معتز".

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة منفذ عملية "ديزنغوف" البطولية الشهيد القسامي معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله.

والشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في 9 مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

ونفذ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا العملية، بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

والخواجا نجل القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا، ويبلغ من العمر (23 عاما)، وهو أسير محرر اعتقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عاما، وحكم بالسجن لمدة 22 شهرا وغرامة مالية قدرت بـ4 آلاف شيقل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشهيد الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين