هل تعلم أن هذه الأطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية!

تستخدم مقالي الهواء الشهيرة الهواء الساخن بدلاً من الزيت الساخن لطهي الأطعمة، مما يوفر بديلا سريعا وصحيا للمقالي العادية، ويمكن استخدامها لطهي عدد من الأطعمة بما في ذلك رقائق البطاطس والبيتزا والفلافل، إلا أن هناك العديد من المنتجات الأخرى غير المناسبة.

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وكشف موقع "Which؟" عن قائمة تضم سبعة أطعمة مشهورة لا يجب عليك طهيها أبدا في المقلاة الهوائية، جاءت على النحو التالي:

1. الفشار

إذا كنت تخطط لمشاهدة فيلم، فقد تميل إلى وضع بعض حبات الفشار (البوشار) في المقلاة الهوائية، لكن ينصح Which؟ باستخدام الميكروويف بدلا من ذلك - أو قد تنتظر بعض الوقت، موضحاً أن "طهي الفشار في مقلاة الهواء الخاصة بك قد لا ينجح لأن معظم مقالي الهواء لا تصل إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لتفجير حبات الفشار، مؤكداً أن الميكروويف الجيد سيقوم بعمل أفضل بكثير".

2. المعكرونة

ليس من المستغرب أنه لا يمكنك استخدام المقلاة الهوائية لطهي المعكرونة النيئة، لأنك تحتاج إلى وضعها في الماء المغلي، لذا يمكن استخدام المقلاة الهوائية لإعادة تسخين المعكرونة والصلصة التي تم طهيها بالفعل فقط.

3. الخبز المحمص

يمكن للمقلاة الهوائية أن تجفف الخبز ويمكن أن يعلق الفتات في القاع أثناء الطهي.

4. الأرز

يتطلب طهي الأرز من الصفر استخدام الماء، لذا فإن المقلاة الهوائية ليست مناسبة، حيث أن المقلاة الهوائية ليست جهازا يستخدم للغليان والتبخير - فمن الأفضل أن تستخدم جهازا للطبخ البطيء أو وعاء على الموقد".

5. الخضر الطازجة

تعرف أوراق الخس واللفت والسبانخ بكونها خفيفة الوزن لدرجة أن من المحتمل أن يتم نفخها حول المقلاة الهوائية، ما يخلق فوضى أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة.

6. الجبن (ما لم يكن الحلوم)

في حين أن منتجات الجبن المجمدة مثل قطع الجبن المقلية أو أصابع الموزاريلا جيدة للطهي في المقلاة الهوائية، فمن الأفضل تجنب استخدام أي جبن طازج، لأن معظم الجبن الطازج لديه درجة حرارة انصهار منخفضة، ما يعني أنه يمكن أن يحترق بسرعة.

7. دجاجة كاملة

ما لم يكن لديك مقلاة هوائية ضخمة، تجنب وضع دجاجة كاملة فيها، إذ تحتاج مقالي الهواء إلى مساحة كافية للسماح للهواء الساخن بالدوران، وستشغل الدجاجة الكاملة مساحة كبيرة جدا للسماح بحدوث ذلك.

وهذا يعني أن الدجاجة الكاملة من المحتمل أن تحترق من الخارج، وتبقى نيئة من الداخل.

المصدر / وكالات