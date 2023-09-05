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مع ظهور مؤشرات على عودة التضخم لمستوياته الطبيعية

(بنك إسرائيل) يُبقي على أسعار الفائدة عند 4.75 بالمائة

05 سبتمبر 2023 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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بنك إسرائيل يبقي على أسعار الفائدة عند 4.75 بالمئة

قرَّرت لجنة السياسة النقدية في (بنك إسرائيل)، مساء الإثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمائة، مع ظهور مؤشرات على عودة التضخم لمستوياته الطبيعية.

جاء ذلك في بيان صادر عن (بنك إسرائيل)، قال فيه: "إن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 4.75 بالمائة يأتي مع اعتدال التضخم تدريجيًّا، من قمة عام 2008 المسجَّلة في وقت سابق من العام الجاري، فوق 5.4 بالمائة".

وذكر البنك أن التوقعات المستمدة من سوق رأس المال للعام المقبل فصاعدًا تقع ضمن النطاق المستهدف لأسعار المستهلك بين مستويات 2-3 بالمائة.

وأسعار الفائدة البالغة 4.75 بالمائة تعتبر الأعلى منذ عام 2007 بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن "بنك إسرائيل" المركزي.

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وزاد البنك: "تظهر بيانات الحسابات القومية أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي يعكس مستوى للنشاط أعلى من مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا"، في إشارة لعودة التعافي والتفوق على مؤشرات 2019.

لكن (بنك إسرائيل) رأى أن وتيرة النمو المحقق خلال العام الجاري أقل من التوقعات، لكنه أشاد بقوة سوق العمل، "رغم تباطؤ عدد الوظائف الجديدة الشاغرة".

وقال: "بعد قراءة بيانات التضخم والنمو الاقتصادي قرَّرت لجنة السياسة النقدية ترك سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ترى إمكانية حقيقية لرفع سعر الفائدة في قراراتها المستقبلية".

المصدر / وكالات
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