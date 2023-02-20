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"بنك إسرائيل" يرفع "الفائدة" لأعلى مستوى منذ 2008

20 فبراير 2023 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
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رفع "بنك إسرائيل"، اليوم، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى، وهو الاجتماع الثامن على التوالي الذي يتخذ فيه مثل هذه الخطوة، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي لا يزال أعلى من 5٪.

ورفع البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيس إلى 4.25٪، من 3.75٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.

وفي إبريل، بدأ صانعو السياسة في رفع المعدّل من 0.1٪، لكن معظم المحللين يعتقدون أن دورة التضييق أوشكت على الانتهاء.

وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة، ارتفع معدّل التضخم السنوي في (إسرائيل) إلى أعلى مستوى له في 14 عامًا عند 5.4٪ في يناير من 5.3٪ في ديسمبر -أعلى بكثير من النطاق المستهدف السنوي للحكومة البالغ 1٪ -3٪، مما أدَّى إلى تأجيج الغضب العام من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي الوقت نفسه، نما الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل أسرع من المتوقع بنسبة 6.5٪ في عام 2022، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى أقل من 3٪ هذا العام وسط الزيادات الحادَّة في أسعار الفائدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الفائدة #اقتصاد #بنك إسرائيل #الاحتلال الإسرائيلي

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