مقطع مسجل لجندي إسرائيلي يعتدي بوحشية على مواطنة في القدس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو يعتدي بشكل وحشي على مواطنة فلسطينية عند أحد بوابات المسجد الأقصى.

وبحسب المقطع المسجل دفع الجندي الإسرائيلي السيدة الفلسطينية على الأرض، ثم ضربها بكل قوة برجله على وجهها ورقبتها.

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وبحسب مصادر محلية وإعلامية فإن السيدة التي تم الاعتداء عليها، هي فاطمة عمارنة (44 عاما) من بلدة يعبد في جنين، وقد تم الاعتداء عليها، بعد صلاة عشاء أمس الإثنين، عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل اعتقالها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه عمارنة من قرية يعبد في جنوبي جنين، تم اعتقالها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

المصدر / فلسطين أون لاين