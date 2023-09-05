وظائف شاغرة في شركة أبو حميد للتجارة والصناعة

إعلان توظيف صادر عن شركة أبو حميد للتجارة والصناعة بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر شواغر وظيفية بالشركة .

الوظائف المطلوبة

1- مدير مبيعات .

2- مندوب مبيعات .

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .

2- أن يكون عمر المتقدم ما بين 27 و27 سنة .

3- رخصة قيادة سارية المفعول من نوع تجاري .

4- خبرة عامين على الأقل في مجال ذو صلة.

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه الكفاءة للتسجيل للوظائف أعلاه عليه التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/8cGCrkyLaMCZkkEX6

- نسعد بانضمامكم لفريق عمل الشركة

- العنوان: مدينة غزة - ‏‎شارع بورسعيد (النفق)