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وظائف شاغرة في شركة أبو حميد للتجارة والصناعة

05 سبتمبر 2023 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن  شركة أبو حميد للتجارة والصناعة بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر شواغر وظيفية بالشركة .

الوظائف المطلوبة

1- مدير مبيعات .

2- مندوب مبيعات .

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .

2- أن يكون عمر المتقدم ما بين 27 و27 سنة .

3- رخصة قيادة سارية المفعول من نوع تجاري  .

4- خبرة عامين على الأقل في مجال ذو صلة.

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه الكفاءة للتسجيل للوظائف أعلاه عليه التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/8cGCrkyLaMCZkkEX6

- نسعد بانضمامكم لفريق عمل الشركة

- العنوان: مدينة غزة - ‏شارع بورسعيد (النفق)

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