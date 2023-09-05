وظائف شاغرة في شركة أبو حميد للتجارة والصناعة

إعلان توظيف صادر عن شركة أبو حميد للتجارة والصناعة بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر شواغر وظيفية بالشركة .
الوظائف المطلوبة
1- مدير مبيعات .
2- مندوب مبيعات .
شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .
2- أن يكون عمر المتقدم ما بين 27 و27 سنة .
3- رخصة قيادة سارية المفعول من نوع تجاري .
4- خبرة عامين على الأقل في مجال ذو صلة.
طريقة التسجيل
- لمن يجد في نفسه الكفاءة للتسجيل للوظائف أعلاه عليه التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/8cGCrkyLaMCZkkEX6
- نسعد بانضمامكم لفريق عمل الشركة
- العنوان: مدينة غزة - شارع بورسعيد (النفق)