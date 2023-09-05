مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا شرق رام الله

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، خيمتين تؤويان عائلة بأكملها في بلدة دير دبوان شرق رام الله بالضفة الغربية، وسرقوا عددًا من الأغنام.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من المستوطنين أحرقوا خيمتين تعودان للمواطن سيتان ثائر عواودة في منطقة "المراح" قرب دير دبوان، حيث أتت النيران على كل ما فيهما.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين سرقوا أربعة رؤوس من الأغنام قبل أن ينسحبوا من المكان.

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وتسهِّل سلطات الاحتلال للمستوطنين اعتداءاتهم على الممتلكات الفلسطينية، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وتشير بيانات حقوقية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة، بما فيها شرقي القدس.

وكثَّف المستوطنون اعتداءاتهم في الفترة الأخيرة في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحماية من قوات الاحتلال، وبغطاء سياسي علني من حكومتهم، ويقابلهم الثوار الفلسطينيون ببسالة وبصدورهم العارية في حالة متنامية من التضحية والصمود والمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين