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الحكم على شاب من وادي عارة بالسجن 18 شهراً على خلفية "هبَّة الكرامة"

05 سبتمبر 2023 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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الشاب عمر زيتاوي من وادي عارة بالداخل المحتل

أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في حيفا حكمًا يوم الأحد بالسجن لمدَّة 18 شهرًا على الشاب عمر زيتاوي البالغ من العمر 22 عامًا والمنحدر من قرية زلفة فمنطقة وادي عارة بالداخل المحتل.

تمَّت هذه الإدانة بناءً على دور الشاب زيتاوي في أحداث هبَّة الكرامة التي شهدتها المنطقة في مايو 2021.

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وقد طلبت النيابة العامة للاحتلال في البداية فرض عقوبة تصل إلى 8 سنوات في السجن على زيتاوي، ولكن المحكمة قرَّرت في النهاية حكم بالسجن لمدَّة 18 شهرًا على الشاب عمر زيتاوي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حيفا #المحكمة العسكرية #الداخل المحتل #وادي عارة #هبة الكرامة

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