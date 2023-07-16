فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل (3866) مواطنا في النصف الأول من العام الجاري 2023

رسميًّا.. "التعليم" تنشر رابط فحص نتائج توجيهي 2023 (مرفق)

ما بين عزل وإهمال وهدم.. الهموم تحاصر الأسير حسام مطر

الفصائل تبارك عملية "تقوع" وتعدها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال

عقب فشل الاحتلال.. هل تتولى السلطة مهمة محاربة المقاومة في جنين؟

بسيسو: استئناف تسويق منتجات غزة الخشبية بعد خسارة نصف مليون دولار

اليوم الذكرى الـ 21 لعملية "عمانوئيل" الثانية بتوقيع كتائب القسام

طالع.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الإثنين 17 يوليو

"قاسم": المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد وما تقوم به رد على جرائم الاحتلال

"القبة الحرارية" تضرب.. درجات الحرارة تقارب الـ 50 في هذه الدولة العربية اليوم

محكمة الاحتلال تفرض السجن على شاب من عكا من معتقلي هبة الكرامة

16 يوليو 2023 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
...
الشاب خالد سليمان ومحاميه داخل قاعة محكمة الاحتلال

فرضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، السجن الفعلي لمدة 22 شهرًا على الشاب خالد سليمان من مدينة عكا، وذلك على خلفية المشاركة في أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.

كما فرضت المحكمة ذاتها على الشاب "سليمان" تعويض لفندق "أفندي" قدره 7 آلاف شيكل.

اقرأ أيضا: المعتقلون في "هبة الكرامة" يواجهون تُهمًا ملفقة داخل محاكم الاحتلال

المعتقل "سليمان" قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضده تضمنت تهما أمنية خطيرة على خلفية الأحداث التي وقعت في مدينة عكا والبلاد قبل عدة أشهر خلال أحداث هبة الكرامة، بينها "إحراق فندق أفندي في عكا".

كما تقرر أن يسلّم سليمان نفسه لسلطات السجن يوم 25 تموز/ يوليو الجاري.

ومما يذكر أن سليمان أُبعد عن مدينته عكا للحبس المنزلي في جديدة المكر منذ عامين، بعد قضاء ثلاثة أشهر بالسجن، بعد اعتقاله خلال الهبّة الشعبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#محكمة الاحتلال #هبة الكرامة #معتقلو هبة الكرامة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023