محكمة الاحتلال تفرض السجن على شاب من عكا من معتقلي هبة الكرامة

فرضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، السجن الفعلي لمدة 22 شهرًا على الشاب خالد سليمان من مدينة عكا، وذلك على خلفية المشاركة في أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.

كما فرضت المحكمة ذاتها على الشاب "سليمان" تعويض لفندق "أفندي" قدره 7 آلاف شيكل.

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المعتقل "سليمان" قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضده تضمنت تهما أمنية خطيرة على خلفية الأحداث التي وقعت في مدينة عكا والبلاد قبل عدة أشهر خلال أحداث هبة الكرامة، بينها "إحراق فندق أفندي في عكا".

كما تقرر أن يسلّم سليمان نفسه لسلطات السجن يوم 25 تموز/ يوليو الجاري.

ومما يذكر أن سليمان أُبعد عن مدينته عكا للحبس المنزلي في جديدة المكر منذ عامين، بعد قضاء ثلاثة أشهر بالسجن، بعد اعتقاله خلال الهبّة الشعبية.

المصدر / فلسطين أون لاين