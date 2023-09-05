"سموتريتش" يقرّر قرصنة 30 مليون شيكل من أموال السلطة شهريًّا

أصدر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش”، قرارًا بقرصنة مبلغ 20-30 مليون شيكل من عائدات الضرائب للسلطة "المقاصة" شهريًّا مقابل الكهرباء.

وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، ستقرصن مالية الاحتلال مبلغ 20-30 مليون شيكل من عائدات الضرائب للسلطة مقابل الديون الشهرية على شركة كهرباء القدس.

وشركة كهرباء القدس، والتي تزود مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة بالكهرباء، شركة خاصة إلا أن وزارة مالية الاحتلال تزعم أنها شركة يغلب على ملكيتها مؤسسات وشخصيات تابعة للسلطة الفلسطينية مباشرة.

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وتزعم مالية الاحتلال أن 19٪ من مساهمي الشركة هم من المجالس البلدية الفلسطينية (60٪ عائلات فلسطينية مع أقل من 1٪ من الأسهم) إضافة لـ7 من أصل 18 من أعضاء مجلس إدارتها هم أعضاء في البلديات الفلسطينية.

وتدّعي مالية العدو أن المديونية السابقة على السلطة بملف الكهرباء لوحده يبلغ 2 مليار شيكل وسيتعيَّن على “سموتريتش” تسوية هذه المسألة بالاتفاق مع مجلس الأمن القومي للعدو، ومكتب “نتنياهو” فهذا حدث سياسي من المحتمل أن يؤدّي أيضًا إلى تدخل الأمريكيين، الذين يعملون على إنقاذ السلطة من الانهيار الاقتصادي.

وجاء الكشف عن هذا القرار على عكس التوجه العام الذي تتبناه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مساعدة السلطة ومساندتها وحمايتها مما تسمّيه إمكانية الانهيار وذلك حماية لمصالحها واستمرار عملها في التنسيق الأمني

المصدر / فلسطين أون لاين