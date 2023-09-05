فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بقيادة المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عندما يصدأ ويتلف الحديد

الطقس: ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس واعتقالات في رام الله والخليل

ما أقرب حال الضفة الغربية 2023 من حال غزة 2003!

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

مزاعم اليمين الإسرائيلي ضد اتفاق أوسلو في ذكراه الثلاثين

مزاعم للتنكيل ليس إلا!

"الدفاع الروسية" تعلن إسقاط طائرات مسيّرة في موسكو

قتيل ومصابان في إطلاق نار قرب الناصرة وإضراب عام بسبب تفشي الجريمة

بالفيديو بقيادة المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

05 سبتمبر 2023 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
...
المتطرف غليك في ساحات المسجد الأقصى المبارك برفقة مستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين، على رأسهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من عناصر أمن وشرطة الاحتلال.

ووصل المستوطنون المقتحمون عبر باب المغاربة، فيما قاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد والجزء الشرقي منه.

ووثقت عدسات مقدسية، أداء بعض المستوطنين طقوسا تلموديا، وتقديم الحاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم.

اقرأ أيضا: هيئة مقدسية تحذر من محاولات ترسيخ الوجود اليهودي داخل الأقصى

ومنذ ساعات الصباح الأولى، نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين عملية الاقتحام.

 ويقتحم المستوطنون إلى جانب ما تسمّيهم سلطات الاحتلال "سياحًا" المسجد الأقصى المبارك طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بهدف السيطرة على المسجد وفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه. 

وتتجهّز جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد اليهودية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #اقتحام الأقصى #يهودا غليك #غليك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة