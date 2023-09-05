بقيادة المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، على رأسهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من عناصر أمن وشرطة الاحتلال.

ووصل المستوطنون المقتحمون عبر باب المغاربة، فيما قاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد والجزء الشرقي منه.

ووثقت عدسات مقدسية، أداء بعض المستوطنين طقوسا تلموديا، وتقديم الحاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم.

اقرأ أيضا: هيئة مقدسية تحذر من محاولات ترسيخ الوجود اليهودي داخل الأقصى

ومنذ ساعات الصباح الأولى، نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين عملية الاقتحام.

ويقتحم المستوطنون إلى جانب ما تسمّيهم سلطات الاحتلال "سياحًا" المسجد الأقصى المبارك طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بهدف السيطرة على المسجد وفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.

وتتجهّز جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد اليهودية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين