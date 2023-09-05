قتيل ومصابان في إطلاق نار قرب الناصرة وإضراب عام بسبب تفشي الجريمة

قتل شاب في الثلاثينيات من العمر وأصيب شخصان آخران، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بالقرب من مدينة الناصرة صباح اليوم الثلاثاء، في وقت تشهد البلدات العربية إضرابا عاما بسبب تفشي الجريمة وتواطؤ حكومة الاحتلال.

وأصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبة عندما كانت تسافر على شارع الأنفاق بين بلدة إكسال ومدنية الناصرة.

طواقم الإسعاف تلقت بلاغا عن جرحى على شارع 60 قرب الناصرة، حيث هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الميدانية إلى 3 أشخاص، ونقلهم على وجه السرعة وهم بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا إلى المستشفى للعلاج، حيث أعلن لاحقا عن وفاة أحد الجرحى.

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ومع جريمة القتل التي نفذت قرب الناصرة صباح اليوم الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتتهم أوساط فلسطينية في الداخل المحتل أجهزة أمن الاحتلال بالمشاركة في دعم الجريمة والتستر عليها وعلى منفذيها لأهداف خبيثة.

إضراب عام

إلى ذلك، تشهد المناطق الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48، الثلاثاء، إضرابًا عامًا استجابة لقرار لجنة المتابعة للجماهير العربية، وذلك احتجاجا على تفشي الجريمة وتواطؤ حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وبحسب مصادر سياسية وإعلامية محلية، أغلقت المرافق العامة والمؤسسات الخدماتية والمحال التجارية في البلدات العربية أبوابها في بلدية كفر قرع، فيما تنضم المدارس بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى العربية.

وأقرت لجنة المتابعة الجماهير العربية في الداخل المحتل أول من أمس الأحد، إلى جانب خوض الإضراب، تشكيل لجنة طوارئ، تشمل لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين