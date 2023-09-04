المباحث العامة تعلن تفاصيل ضبطها لـ5 أطنان دقيق فاسد

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة في محافظة الوسطى بالاشتراك مع الأقسام المختصة بوزارة الصحة، 5 أطنان من الدقيق الفاسد لدى عدد من المخابز خلال جولةٍ تفتيشية في المحافظة.

اقرأ أيضًا: "مباحث التموين" توقف مخبزين ومطعمًا عن العمل بخان يونس

وأوضحت دائرة مباحث التموين، أنه تمَّ إتلاف الكمية المذكورة لانعدام الشروط الصحية بعد ظهور علامات فساد عليها.

ولفتت مباحث التموين إلى أنها أحالت ملفات القضية إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين