فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تبرئة جندي إسرائيلي من تهمة إعدام الشهيد الحلاق

"التربية والتعليم": استهداف الاحتلال للتعليم بالقدس انتهاك للمواثيق الدولية

نائب رئيس "الائتلاف العالمي" يدعو لعمل عربي وإسلامي لمنع تهويد الأقصى

مصرع عامل من غزة سقط من علو في الداخل المحتل

اتحاد العاملين: تنصُّل "أونروا" من صرف الرواتب سيقود للإضراب مجدّدًا

المباحث العامة تعلن تفاصيل ضبطها لـ5 أطنان دقيق فاسد

التاسعة في 8 شهور.. الأردن يسقط مسيَّرة قادمة من سوريا

أخصائية: استخدام الإنترنت يقلص خطر الإصابة بالخرف

غياب إعمار منازل جنين المهدمة يثير مخاوف أصحابها

"حماس": الاشتباكات الضارية اليوم بجنين شكَّلت ملحمة بطولية ورسالة للعدو

في المحافظة الوسطى

المباحث العامة تعلن تفاصيل ضبطها لـ5 أطنان دقيق فاسد

04 سبتمبر 2023 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
...
مباحث التموين في محافظة الوسطى تضبط 5 أطنان من الدقيق الفاسد لدى عدد من المخابز

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة في محافظة الوسطى بالاشتراك مع الأقسام المختصة بوزارة الصحة، 5 أطنان من الدقيق الفاسد لدى عدد من المخابز خلال جولةٍ تفتيشية في المحافظة.

اقرأ أيضًا: "مباحث التموين" توقف مخبزين ومطعمًا عن العمل بخان يونس

وأوضحت دائرة مباحث التموين، أنه تمَّ إتلاف الكمية المذكورة لانعدام الشروط الصحية بعد ظهور علامات فساد عليها.

ولفتت مباحث التموين إلى أنها أحالت ملفات القضية إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مباحث التموين #جولة تفتيشية #عمليات ضبط #دقيق فاسد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة