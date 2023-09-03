"مباحث التموين" توقف مخبزين ومطعمًا عن العمل بخان يونس

أوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظة خان يونس، مخبزين ومطعماً للمأكولات الشعبية عن العمل بشكل مؤقت؛ وذلك لعدم التزامهم بالشروط الصحية.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع قسم الطب الوقائي بوزارة الصحة، على عدد من المخابز والمطاعم بالمحافظة.

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وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة المقدّم بلال أبو جزر، أنه تمَّ إحالة ملف القضايا إلى الجهات المختصة بوزارة الصحة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين