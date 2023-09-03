فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"جبارين": أسرانا لن يستسلموا لقرارات بن غفير الإجرامية

ندوة سياسية حول حول إلغاء جامعة سان فرانسيسكو لمساق حول فلسطين

مصرع 4 أشخاص وفقدان 5 في فيضانات شمالي الجزائر

"مباحث التموين" توقف مخبزين ومطعمًا عن العمل بخان يونس

تصل إلى بيوت المواطنين 4 مرات شهريًا فقط.. أزمة المياه تتفاقم في بيت لحم

النائب قرعاوي يدعو إلى نصرة الأسرى بكافة السبل وعلى جميع الأصعدة

"عبد الرحيم غنام".. رفض اقتحام الاحتلال لطوباس فارتقى شهيدًا

"مقاومة الجدار" ترصد 851 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه بأغسطس

الثلاثاء المقبل.. تظاهرة في النقب احتجاجًا على هدم المنازل

مركز حقوقي يستنكر سياسة بن غفير تجاه الأسرى والمعتقلين

بشكل مؤقت

"مباحث التموين" توقف مخبزين ومطعمًا عن العمل بخان يونس

03 سبتمبر 2023 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
...
مباحث التموين

أوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظة خان يونس، مخبزين ومطعماً للمأكولات الشعبية عن العمل بشكل مؤقت؛ وذلك لعدم التزامهم بالشروط الصحية.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع قسم الطب الوقائي بوزارة الصحة، على عدد من المخابز والمطاعم بالمحافظة.

اقرأ أيضًا: إيقاف مخبز عن العمل في الخليل جنوب الضفة

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة المقدّم بلال أبو جزر، أنه تمَّ إحالة ملف القضايا إلى الجهات المختصة بوزارة الصحة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مباحث التموين #إيقاف مخبز #إيقاف مطعم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة