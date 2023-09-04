التاسعة في 8 شهور.. الأردن يسقط مسيَّرة قادمة من سوريا

أعلن الأردن، الإثنين، إسقاط طائرة مسيَّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا، لترتفع بذلك أعداد المسيَّرات التي استهدفت منذ بداية العام الجاري إلى 9.

وأفاد الجيش الأردني في بيان على موقعه بأن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن".

وأضاف أنه تم "إسقاط الطائرة بدون طيار- تحمل كمية من مادة الكرستال (المخدرة) - داخل الأراضي الأردنية وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

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ومع إعلان اليوم، يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيَّرة من سوريا للأردن والتي تمَّ إحباطها منذ 8 شهور إلى 9، وتنوَّعت حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات، وفق رصد الأناضول.

والإثنين الماضي، أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا هي الثالثة خلال أغسطس/ آب الماضي، والثامنة خلال العام الجاري.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

وشهدت المملكة في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعًا أمنيًّا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

المصدر / الاناضول