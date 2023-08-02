"الأردن" يعلن اعتقال "إسرائيلي" حاول التسلّل إلى المملكة

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، القبض على "إسرائيلي" بعد محاولته التسلل إلى أراضي المملكة.

وقال في بيان على موقعه الإلكتروني، نقلًا عن مصدر عسكري وصفه بأنه "مسؤول": إن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص "إسرائيلي" الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف: إن "قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتمَّ إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة".

ويرتبط "الأردن" ودولة الاحتلال الإسرائيلي باتفاقية موقعة بين البلدين عام 1994.

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وفي 2020، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن كونستانتين كوتوف 4 أشهر، وهو "إسرائيلي" قُبض عليه في أثناء محاولته التسلّل إلى أراضي المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وبحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، وجرى الإفراج عنه بعد قضاء محكوميته.

ويرتبط الأردن مع الاحتلال بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (معبر نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (ألنبي من جانب (إسرائيل) ووادي عربة معبر إسحاق رابين من جهة (إسرائيل).

المصدر / الأناضول