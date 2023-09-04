قاسم: مخيم جنين قلعة للمقاومة لن يكسر الاحتلال إرادته

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن مخيم جنين شمال الضفة الغربية سيظل قلعة للمقاومة، ولن يفلح الاحتلال في كسر إرادته، وأن الثورة في كل الضفة الغربية هي التي ستكسر إرادة المحتل.

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وبعث قاسم خلال تصريح صحفي، اليوم الإثنين، كل التحية لمقاتلي فصائل المقاومة، وفي مقدّمتهم مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الذين يخوضون اشتباكات قوية مع جنود الاحتلال في مخيم جنين، بعد اكتشاف مقاتلي القسام لتسلل قوة صهيونية خاصة.

وأصيب 4 مواطنين، صباح اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمخيم جنين، وبحسب مصادر محلية، تسلَّلت قوات إسرائيلية خاصة للمخيم، وتبعها بوقت قصير تعزيزات عسكرية بعدد من الآليات، وذلك بعد أن تمَّ اكتشافها من قِبل عناصر المقاومة.



المصدر / فلسطين أون لاين