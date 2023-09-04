قاسم يحيي مطاردي كتائب القسام في مدينة طوباس

وجه الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم التحية لمطاردي كتائب القسام في مدينة طوباس الذي فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتقالهم فجر اليوم، بعد اشتبكات ضارية خاضها مقاتلوا القسام وأبناء فصائل المقاومة.

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وقال في بيان صحفي وصل " ": "إن المقاومة ستواصل وفي القلب مها كتائب القسام معركتها مع العدو الصهيوني الذي يعيش في أزمة حقيقة بعد الضربات المتتالية التي وجهها القسام مع كل أبناء شعبنا ضد جيش العدو ومستوطنيه في الضفة الغربية".

المصدر / فلسطين أون لاين