"القسام" تصرح حول تصدي مجاهديها لتوغل قوات الاحتلال في طوباس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محافظة طوباس، صباح اليوم.

وأوضحت في بيان تلقى موقع نسخة عنه، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل المجاهد القسامي أحمد وليد أبو عرة في بلدة عقابا، مشيرة أنه "بحمد الله فقد تمكن مجاهدونا من تخليص المجاهد القسامي من البيت المحاصر، بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات".

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وأشارت أن مجاهديها استخدوا الأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة لعرقلة تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "خرج العدو يجر أذيال الخيبة والصغار، كما أن مجاهدنا بات في ملاذٍ آمن بين إخوانه المجاهدين".





المصدر / فلسطين أون لاين