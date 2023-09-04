قرب "الأقصى".. الاحتلال يفتش حقائب الطلبة المقدسيين ويصادر كتب المنهاج الفلسطيني

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي حقائب الطلبة المقدسيين، صباح اليوم الإثنين، بحثًا عن المنهاج الفلسطيني قرب أبواب المسجد الأقصى.

وصادرت قوات الاحتلال الكتب الدراسية الخاصة بالمنهاج الفلسطيني والكتب المطبوع عليها علم فلسطين من طلبة المدرسة الشرعية ورياض الأطفال، عقب محاولتهم الدخول بها للمسجد الأقصى.

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وكان الإضراب قد عمّ عددا من مدارس بلدة "جبل المكبر" بمدينة القدس المحتلة، أول أمس السبت، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، احتجاجا على اجراءات بلدية الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحق الطلبة.

وتواصلُ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضييقها على المدارس المقدسية، ضمن حرب الاستهداف لعقول الطلبة عبر أسرية التعليم بفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية ومنع تدريس المنهاج الفلسطيني.

الخطة الخمسية

ويحظى قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة بالنصيب الأكبر من الخطة الخمسية الإسرائيلية الهادفة لتهويد وأسرلة القدس من جميع النواحي، حيث خصصت الخطة 800 مليون شيكل لأسرلة هذا القطاع، وتذويب عقول الطلبة المقدسيين وكي وعيهم وفكرهم.

وتأتي قرارات بلدية الاحتلال في القدس، في وقت تواصل المؤسسة الإسرائيلية العمل على أسرلة المناهج وتهويد التعليم في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين