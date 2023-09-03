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بلدية غزة تُعلن حالة الطوارئ في مكب نفايات جحر الديك بسبب حريق هائل

03 سبتمبر 2023 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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مشهد من حريق مكب نفايات جحر الديك بغزة

أعلنت بلدية غزة اليوم حالة الطوارئ في مكب النفايات الواقع في منطقة جحر الديك شرق المدينة بعد اندلاع حريق هائل في المكب.

وأوضحت في بيان صحفي وصل "" أن جهود مكثفة تجري الآن من قبل فرق الإنقاذ التابعة للبلدية بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة لاحتواء الحريق ومنع امتداده.

وبينت أن حالة الحريق قد تفاقمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في ساعات الليل والفجر، مما أدى إلى اتساع رقعة الحريق لتشمل أجزاء كبيرة من المكب.

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وأشارت البلدية إلى تواصلها مع المؤسسات الدولية والإنسانية للحصول على التدخل العاجل والتعاون في محاولة لاحتواء هذا الحريق ومنع وقوع كارثة بيئية.

وحذرت البلدية أنه في حال استمرار تطور الحريق وامتداده، قد تضطر إلى تعليق استقبال النفايات في المكب، وهو ما قد يتسبب في تداول كارثي بيئي وصحي لمناطق ومدن تخدمها المكب، حيث يستقبل مكب النفايات نحو 1000 طن من النفايات يوميًا ويخدم 8 بلديات في المنطقة.

ولفتت إلى أن جهودها متواصلة في التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق الهائل بالتعاون مع الجهات المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية غزة #مكب نفايات #جحر الديك

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