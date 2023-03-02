بلدية غزة توضح حقيقة النيران المشتعلة في جحر الديك

قالت بلدية غزة إنها تابع باهتمام حادثة اشتعال النيران في الجزء الشرقي من مكب النفايات الرئيس في جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة قرب السياج الفاصل لأسباب لم يتم التأكد منها.

وأكدت البلدية في بيان وصل موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أنها تعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حسب الإمكانيات المتاحة.

وأعربت عن تخوفها من وصول النيران إلى كافة أنحاء المكب ووقوع كارثة محققة على الصعيد البيئي.

وأوضحت أن "النيران المشتعلة كبيرة وتشير التقديرات إلى أنها قد تستمر لأيام كونها أكبر من طاقة وقدرة البلدية على إطفائها".

وناشدت المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر بضرورة المساهمة والتدخل لإطفاء الحرائق التي اشتعلت حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لرفع الحصار، والمساعدة في إدخال المعدات اللازمة لتمكين البلديات من تقديم خدماتها وتشغيل مرافقها بالشكل المناسب والتخفيف من حدة الكوارث والأزمات.

وقالت البلدية: "نعتذر لمواطنينا الكرام لهذا الحادث الخارج عن إرادتنا، ونؤكد أننا بشراكتنا معاً نصمد ونعمل على تحقيق التنمية".

المصدر / فلسطين أون لاين