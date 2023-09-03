فاجعة تهز الشعب الأردني.. ما القصة؟

لقي شاب أردني مصرعه، الأربعاء، نتيجة إصابته بطلق ناري خرج بالخطأ من سلاح أحد أصدقائه، والذي حضر لتهنئة العروسين، خلال احتفالية "حمام العريس" استعدادًا لحفل زفافه على عروسه.

المجني عليه "حمزة س."، ارتبط بفتاة وبعد فترة خطبة، حتى تحدد موعد العُرس في إحدى القاعات بمدينة معان جنوب الأردن.

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وخلال احتفالية "حمام العريس" التقليدية في الأردن، حضر أحد أصدقاء العريس، للتهنئة بإطلاق أعيرة نارية فخرج طلق ناري بالخطأ، استقر في جسد العريس فسقط أرضًا وسادت حالة من الهرج.

جرى نقل العريس إلى المستشفى، لكنه فقد حياته بعدما فشلت محاولات الأطباء إسعافه.

وخيمت حالة من الحزن الشديدة على مدينة معان بعد المصاب الجلل، الذي أصاب عائلة كانت تنتظر زفاف نجلها بشغف، لكنه خُطف برصاصة طائشة أو بفعل طائش.

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وتحول الفرح إلى ترح وخيمة الزفاف إلى بيت عزاء ومن غناء إلى بكاء، هكذا هو الحال في منزل ذوي الفقيد الفناطسة، الذي رحل بحمام العريس، والذي حولته الرصاصة إلى غسيل "ميت" وتجهيزه ليحمل على الأكتاف بجنازة بدلًا من زفة.

نعت مديرية الأمن العام في الأردن الشاب الضحية، وجهت مديرية الأمن العام بالأردن بيانًا شديد اللهجة عبر صفحتها على فيسبوك، جاء فيه:

"نعم هو مَن نتحدث عنه، عريس معان حمزة الفناطسة، رحمه الله، هو من قتلناه بطيشنا، وجهلنا، وتعصّبنا لعادات لم تكن يوما من عاداتنا، لكننا كذّبنا وصدّقنا كذبتنا بأن عشائرنا القديمة والأصيلة، والعرب العاربة، والمستعربة، والبائدة، كانوا يطلقون النار في أفراحهم، ولشدّة كذبنا قلنا: إنّ هذه العادة من صميم عروبتنا"، "ما أكبر جهلنا وما أكثر حزننا وما أشد مصابنا".

المصدر / وكالات