فايروس الإصابات ينتشر بين لاعبي الدرجة الممتازة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

باتت معظم أندية غزة تعاني من وجود إصابات بين صفوف لاعبيها لأسباب مختلفة، وبعضها تأثَّر بغيابهم.

ويعتبر فريق شباب جباليا أكثر الفِرق تأثرًا، وباتت دكته شحيحة في ظل غياب "6" لاعبين تعرَّضوا للإصابة منذ انطلاق الموسم، وجاءت نتيجة التحامات مع لاعبين آخرين أو سقوطًا على الأرض بقوة.

وافتقد فريق شباب رفح للاعبه محمد أبو دان خلال الشهر الماضي، بينما ما زال جاره الخدمات يعاني من غياب لاعبيه معتز النحال وجهاد أبو رياش.

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وتغيَّب عن صفوف النشامى لاعبيه خالد القوقا وبهاء السباخي وشادي أبو العراج للإصابة، ولنفس السبب لم يظهر لاعب الصداقة محمد بلح مع فريقه لجولتين، وكذلك لاعب غزة الرياضي فادي عساف.

وتأثَّر فريق اتحاد بيت حانون بغياب لاعبيه محمد أبو موسى وثائر أبو عبيدة للإصابة، ولنفس السبب غاب لاعب الهلال محمد عبيد عن فريقه في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، وكذلك خيري مهدي في بطولة كأس غزة.

وغادر ثنائي البحرية عمرو عطاالله وفادي العراوي مباراة الشجاعية الأخيرة بسبب تعرَّضهم للإصابة، علمًا أن زميلهم أحمد أبو حسنين يغيب عن فريقه لذات السبب، كما أن عددًا من لاعبي الأهلي يعانون من إصابات مختلفة.

وتعتبر فترة توقف المسابقة، فرصة جيدة للأندية، لإعادة تأهيل لاعبيها وشفائهم من أجل العودة للملاعب من جديد.