الصحة العالمية: إصابات كورونا عالميًّا في ارتفاع

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38 بالمائة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وأنه تم إبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، السبت، تقريرها التحديثي الوبائي.

وبحسب التقرير فإنه في فترة 28 يومًا من 31 يوليو إلى 27 أغسطس، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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وبالمقارنة بفترة الـ28 يومًا السابقة، كانت هناك زيادة بنسبة 38 بالمائة في حالات الإصابة، وانخفاض بنسبة 50 بالمائة في معدَّل الوفيات.

ووفقًا للتقرير فإن الحالات المبلغ عنها لا تعكس بشكل دقيق معدَّلات الإصابة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ عالميًّا.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا، و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.

المصدر / الأناضول