"الصين".. 13 ألف وفاة بكوفيد خلال أسبوع

أبلغت الصين، عن تسجيلها 13 ألف وفاة على صلة بكوفيد-19 في المستشفيات بين 13 و19 كانون الثاني/يناير، معلنة أن الغالبية العظمى من السكان أصيبوا بالوباء.

وأوضح المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه خلال هذه الفترة، تُوفي 681 مريضًا في المستشفى بعد تعرّضهم لفشل تنفسي بسبب كوفيد و11977 بسبب أمراض أخرى مرتبطة بالفيروس.

وذكر أن هذه الأعداد لا تشمل من قضوا بكورونا في منازلهم.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، بعد أكثر من شهر من إلغاء القيود الصحيّة، أبلغت الصين عن تسجيلها حوالى 60 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد في المؤسسات الطبية في البلاد بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 و12 كانون الثاني/يناير 2023، وهي حصيلة يعتقد أنها لا تعكس العدد الفعلي الأعلى للوفيات.

المصدر / فلسطين أون لاين