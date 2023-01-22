فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظيفة شاغرة في شركة الحياة الدولية بمدينة غزة

مؤتمرٌ مهمٌّ لكتلة "النجاح" بشأن فصل وإنذار طلبتها

طرح إنتاج الفراولة في الأسواق والزراعة ترجّح إنتاج 11 ألف طن

رابط موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير 2023

"الصين".. 13 ألف وفاة بكوفيد خلال أسبوع

مؤتمرٌ مهمٌّ أمام جامعة النجاح جراء فصل الطلبة

مركز يرصد 130 نقطة مقاومة و240 اعتداءً من الاحتلال ومستوطنيه

وقف الملاحة البحرية في موانئ كويتية

أول تصريح لرئيس نادي الأهلي بعد اكتساح الزمالك بثلاثية

"معجزة" حصلت للقمر ليلة أمس لم تحصل منذ 993 عامًا

"الصين".. 13 ألف وفاة بكوفيد خلال أسبوع

22 يناير 2023 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
...
وفيات كورونا في الصين - أرشيف

أبلغت الصين، عن تسجيلها 13 ألف وفاة على صلة بكوفيد-19 في المستشفيات بين 13 و19 كانون الثاني/يناير، معلنة أن الغالبية العظمى من السكان أصيبوا بالوباء.

وأوضح المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه خلال هذه الفترة، تُوفي 681 مريضًا في المستشفى بعد تعرّضهم لفشل تنفسي بسبب كوفيد و11977 بسبب أمراض أخرى مرتبطة بالفيروس.

وذكر أن هذه الأعداد لا تشمل من قضوا بكورونا في منازلهم.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، بعد أكثر من شهر من إلغاء القيود الصحيّة، أبلغت الصين عن تسجيلها حوالى 60 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد في المؤسسات الطبية في البلاد بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 و12 كانون الثاني/يناير 2023، وهي حصيلة يعتقد أنها لا تعكس العدد الفعلي الأعلى للوفيات.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة