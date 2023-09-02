قتيلان في جريمة مزدوجة في كفر قرع بالداخل المحتل

قُتل شاب وفتى (14 عامًا) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في منطقة الحوارنة بمدينة كفر قرع، مساء أمس الجمعة.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن الضحيتان الشاب فؤاد نبهان نصر الله من قلنسوة وشقيق زوجته الفتى محمد مصطفى عربيد من كفر قرع.

والشاب نبهان وفق المصادر ذاتها، احتفل بزفافه في شهر مايو/ أيار الماضي بينما الفتى "عربيد" كان طالبًا في الصف التاسع، وقد أصيب والده مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي بجريمة إطلاق نار ارتكبت قرب مبنى البلدية، والتي راح ضحيتها الفتى ليث عربيد.

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ووفقًا للمعلومات، فإنه جرى ملاحقة القتيلين في منطقة الحوارنة، إذ حاولا الهرب بعد تعرّض سيارتهما لإطلاق وابل من الرصاص ما أدَّى إلى انزلاق السيارة نحو واد في المكان.

لاذ بالفرار

وأفيد بأن أحد القتيلين لاذ بالفرار مشيًا على الأقدام، وخلال محاولته الهرب تعرَّض لإطلاق نار ما أدَّى إلى مقتله.

وهرعت طواقم طبية إلى مكان الجريمة التي استهدفت السيارة التي استقلها الشاب والفتى، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاتهما بعدما باءت محاولات إنعاشهما بالفشل.

157 قتيلًا

وجاءت الجريمة بعد يوم واحد من ارتكاب جريمتين منفصلتين الأولى في حيفا أسفرت عن مقتل نور (تاليا) عفيف ريان من بلدة كفر برا بالأصل، والأخرى في الفريديس والتي أسفرت عن مقتل الشاب أحمد عفيف مرعي.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 157 قتيلًا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين