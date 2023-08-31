ليبرمان يتهم "حماس" بغزة بالوقوف خلف "كل الهجمات" في الضفة والقدس

اتهم وزير جيش الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان حركة "حماس" في قطاع غزة "بالوقوف خلف كل الهجمات ضد المصالح الإسرائيلية في الضفة والقدس".

وقال ليبرمان، وفقا لوسائل إعلام عبرية، إن "القاسم المشترك بين كل الأحداث في الضفة الغربية والقدس والهجمات المميتة هو حركة (حماس)، التي تتمركز في قطاع غزة، وتتمتع بالحصانة من الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف، إن "حماس تحرض السكان الفلسطينيين على قتل اليهود وتبارك مرارا وتكرارا الهجمات".

وتابع، "من أجل وقف موجة العمليات واستعادة الشعور بالأمن لدى مواطني (إسرائيل)، يجب علينا أولا العودة إلى الاغتيالات والتوقف فورا عن تحويل الأموال إلى قطاع غزة، ويجب ألا تستمر الهزيمة والاستسلام للعمليات".

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وكانت مصادر عبرية، قد أعلنت صباح اليوم، عن مقتل جندي من قوات الاحتلال وإصابة خمسة آخرين، جراء عملية دهس وقعت على حاجز عسكري غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد المنفذ برصاص جيش الاحتلال.

وقالت القناة (14) العبرية، إن شاحنة يقودها فلسطيني دهست عددا من الجنود على حاجز "مكابيم" العسكري قرب بلدة بيت سيرا، فقتلت جندي وأصابت 5 بجراح.

المصدر / وكالات